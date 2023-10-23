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Посол: Встреча в Тегеране станет площадкой для обмена мнениями о ситуации в регионе

Посол: Встреча в Тегеране станет площадкой для обмена мнениями о ситуации в регионе Министерская встреча регионального формата 3+3 в Тегеране станет площадкой для обмена мнениями о развитии событий в регионе.
В регионе
23 октября 2023 г. 15:15
Посол: Встреча в Тегеране станет площадкой для обмена мнениями о ситуации в регионе

Министерская встреча регионального формата 3+3 в Тегеране станет площадкой для обмена мнениями о развитии событий в регионе.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Региональные вопросы могут быть решены путем взаимодействия непосредственно между странами региона, без вмешательства внешних сил",- сказал дипломат.

Отметим, что первая министерская встреча в формате 3+3 состоится в Тегеране сегодня, 23 октября. Азербайджан на встрече представит глава МИД Джейхун Байрамов.

В формат 3+3 входят Азербайджан, Иран, Россия, Турция, Грузия и Армения. В прошлом году в Москве состоялась первая встреча на уровне заместителей министров иностранных дел без участия Грузии.

Встреча в Тегеране также пройдет без участия представителя из Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Tehrandakı görüş regiondakı vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi üçün əsas platformaya çevriləcək”

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