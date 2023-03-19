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Посол во Франции: Польша вступит в конфликт с РФ в случае поражения Украины

Посол во Франции: Польша вступит в конфликт с РФ в случае поражения Украины Если Украина проиграет на поле боя, польской армии придется вступить в прямое противостояние с Россией.
В регионе
19 марта 2023 г. 23:22
Посол во Франции: Польша вступит в конфликт с РФ в случае поражения Украины

Если Украина проиграет на поле боя, польской армии придется вступить в прямое противостояние с Россией.

Как передает Report, об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — сказал он.

По мнению дипломата, российско-украинская война является сражением за базовые ценности и культуру Запада.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Corriere della Sera заявил, что поражение России в войне в Украине стало "смыслом существования" для Польши и всей Европы. Он также указал, что после окончания конфликта в Украине РФ не будет закрыт путь в будущей архитектуре безопасности в Европе.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ukrayna məğlub olacağı təqdirdə Polşa Rusiya ilə birbaşa qarşıdurmaya getməli olacaq”

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