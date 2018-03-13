Посол Великобритании вызван в МИД России

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Посол Великобритании в Москве вызван в МИД России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в российском дипведомстве.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. В этой связи посол России в Лондоне Александр Яковенко был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

В свою очередь глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля. По его словам, Россия ответит на запрос Великобритании, если он будет направлен в соответствии с нормами Конвенции о запрещении химического оружия.