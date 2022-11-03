Посол Великобритании прибыла в МИД России

Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в здание МИД России в Москве.

Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в здание МИД России в Москве.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Российские власти вызвали ее туда вчера в связи с информацией о причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Возле здания ее встретили несколько десятков молодых людей, которые стояли с плакатами "Британия - страна-террорист".

Отметим, что ранее МИД РФ обвинил Великобританию в организации диверсии на газопроводах "Северный поток".

В среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том что Россия предоставит послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт сведения с доказательствами вовлеченности этой страны в атаку на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсию на "Северных потоках", затем ознакомит с базовыми материалами широкую общественность.

"Конечно, вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсию на "Северных потоках", они не будут оставлены без реакции, мы об этом говорили в Совбезе [ООН], мы об этом говорили публично. И, естественно, как я уже сказала, будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательств британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность", - сказала дипломат.