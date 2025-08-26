Посол Великобритании: Мир и сотрудничество станут двигателем процветания Южного Кавказа

Укрепление мира и развитие отношений придадут новый импульс процветанию Южного Кавказа.
Как сообщает Report, такое мнение высказал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.
Британский дипломат в соцсетях поделился кадрами со встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.
"Министр Стивен Даути и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели содержательную встречу. Мы гордимся широким спектром партнерских связей между Великобританией и Азербайджаном - от торговли и инвестиций до безопасности, энергетики, изменения климата и образования", - отметил Олд.
Nazir @SDoughtyMP ilə birlikdə Zati-aliləri @presidentaz ilə möhtəşəm bir görüş. Ticarət & investisiya, təhlükəsizlik, iqlim dəyişikliyi, enerji və təhsil daxil olmaqla, geniş - tərəfdaşlığı ilə fəxr edirik. Sülh və qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı bu regionu formalaşdıracaq. pic.twitter.com/qvrXDu4QZC