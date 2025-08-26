О нас

В регионе
26 августа 2025 г. 10:32
Посол Великобритании: Мир и сотрудничество станут двигателем процветания Южного Кавказа

Укрепление мира и развитие отношений придадут новый импульс процветанию Южного Кавказа.

Как сообщает Report, такое мнение высказал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

Британский дипломат в соцсетях поделился кадрами со встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

"Министр Стивен Даути и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели содержательную встречу. Мы гордимся широким спектром партнерских связей между Великобританией и Азербайджаном - от торговли и инвестиций до безопасности, энергетики, изменения климата и образования", - отметил Олд.

