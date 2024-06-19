Посол: В отношениях Грузии и Евросоюза наблюдается тяжелейший период

В настоящее время в отношениях между Грузией и Европейским Союзом тяжелейший период.

Как сообщает Report, об этом посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сказал журналистам.

"Мы неоднократно повторяли, что закон "О прозрачности иностранного влияния" негативно повлияет на стремление Грузии к европейской интеграции. К сожалению, это произошло", - сказал дипломат.

По его словам, тема ответных мер после принятия этого закона в Грузии будет обсуждаться на уровне министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на следующей неделе, а затем через несколько дней на уровне лидеров - президентов и премьер-министров стран ЕС.