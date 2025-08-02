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Посол: В ходе визита президента Ирана в Пакистан будет подписано 11 соглашений

Посол: В ходе визита президента Ирана в Пакистан будет подписано 11 соглашений В ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Пакистан будет подписано 11 соглашений о сотрудничестве.
В регионе
2 августа 2025 г. 22:50
Посол: В ходе визита президента Ирана в Пакистан будет подписано 11 соглашений

В ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Пакистан будет подписано 11 соглашений о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом заявил иранского агентству Tasnim посол Ирана в Исламабаде Pеза Амири Могадам.

По его словам, визит Пезешкиана в Пакистан откроет новую главу в двусторонних отношениях.

"В важных вопросах, связанных с судьбой исламского мира, как Пакистан, так и Иран проявляют солидарность. Мы надеемся, что в ходе этого визита нам удастся закрепить основы нового сотрудничества, выходящего за рамки двустороннего взаимодействия", - отметил Могадам.

По словам дипломата, товарооборот между Ираном и Пакистаном два года увеличивался на 500–550 млн долларов США, превысив на данный момент $3,1 млрд. "В ходе визита иранской делегации в Пакистан будет подписано около 11 документов и совместное заявление. Также будет обсуждаться вопрос установления свободной торговли между двумя странами в кратчайшие сроки", - сказал посол.

Могадам уточнил, что соглашения о сотрудничестве охватывают аграрную, судебно-правовую сферы, морское и приграничное сотрудничество, "очень важный документ" в области туризма и т.д.

"В сфере транспорта запланирован запуск четырех новых рейсов из разных городов Пакистана в Иран, самый важный из которых - между Исламабадом и Тегераном, о котором у нас не было прямого соглашения как минимум два десятилетия. Этот рейс будет открыт в рамках этого визита", - резюмировал посол.

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