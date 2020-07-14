Посла Украины вызвали в МИД Армении

Посол Украины приглашен в МИД Армении в связи с заявлением внешнеполитического ведомства его страны о напряженности на армяно-азербайджанской границе

Посол Украины Иван Кулеба сегодня был приглашен в МИД Армении в связи с заявлением внешнеполитического ведомства его страны о напряженности на армяно-азербайджанской границе. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

"14 июля в МИД Армении был приглашен посол Украины Иван Кулеба, которого принял заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян. Он представил послу оценку МИД Армении в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

Напомним, 13 июля МИД Украины заявил, что выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах.