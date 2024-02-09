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Посол Украины в США: Мы столкнулись с нехваткой ракет

Посол Украины в США: Мы столкнулись с нехваткой ракет Украина испытывает острую нехватку военной техники, в частности ракет.
В регионе
9 февраля 2024 г. 13:29
Посол Украины в США: Мы столкнулись с нехваткой ракет

Украина испытывает острую нехватку военной техники, в частности ракет.

Как передает Report, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать - у нас нет выбора, ведь мы защищаем свои дома - но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики", – отметила она.

Посол приветствовала принятие в Сенате решения для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Ukrayna ciddi raket çatışmazlığı ilə üzləşib"

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