Посол Украины в США: Мы столкнулись с нехваткой ракет

Украина испытывает острую нехватку военной техники, в частности ракет.

Украина испытывает острую нехватку военной техники, в частности ракет.

Как передает Report, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать - у нас нет выбора, ведь мы защищаем свои дома - но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики", – отметила она.

Посол приветствовала принятие в Сенате решения для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.