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Посол Украины в ФРГ: Ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС составит 14 млрд долларов

Посол Украины в ФРГ: Ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС составит 14 млрд долларов Ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС составит порядка 14 млрд долларов.
В регионе
10 июня 2023 г. 11:25
Посол Украины в ФРГ: Ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС составит 14 млрд долларов

Ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС составит порядка 14 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в субботу интервью медиагруппе Funke.

По словам Макеева, ущерб для рыбного хозяйства из-за потери биологических ресурсов будет серьезным.

"Затраты на скорейшее восстановление Украины лишь в этом году составили 14,1 млрд долларов", - сказал посол, отметив, что из этой суммы 3,3 млрд долларов уже выделено в бюджет страны.

Он подчеркнул, что более 20 тыс. гектаров сельхозугодий на долгие годы стали неэксплуатируемыми.

"Зернохранилища находятся под водой. Немногие суда в черноморских портах, которые поставляют зерно по всему миру, могут быть загружены", - резюмировал Макеев.

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