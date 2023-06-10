Посол Украины в ФРГ: Ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС составит 14 млрд долларов

Ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС составит порядка 14 млрд долларов.

Ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС составит порядка 14 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в субботу интервью медиагруппе Funke.

По словам Макеева, ущерб для рыбного хозяйства из-за потери биологических ресурсов будет серьезным.

"Затраты на скорейшее восстановление Украины лишь в этом году составили 14,1 млрд долларов", - сказал посол, отметив, что из этой суммы 3,3 млрд долларов уже выделено в бюджет страны.

Он подчеркнул, что более 20 тыс. гектаров сельхозугодий на долгие годы стали неэксплуатируемыми.

"Зернохранилища находятся под водой. Немногие суда в черноморских портах, которые поставляют зерно по всему миру, могут быть загружены", - резюмировал Макеев.