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Посол Украины в Азербайджане обсудил с чешским коллегой мирный саммит в Швейцарии

Посол Украины в Азербайджане обсудил с чешским коллегой мирный саммит в Швейцарии Украинский посол в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с чешским коллегой Миланом Седлачеком предстоящий в Швейцарии мирный саммит по Украине.
В регионе
15 июня 2024 г. 00:28
Посол Украины в Азербайджане обсудил с чешским коллегой мирный саммит в Швейцарии

Украинский посол в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с чешским коллегой Миланом Седлачеком предстоящий в Швейцарии мирный саммит по Украине.

Как сообщает Report, об этом Ю.Гусев написал на своей странице в соцсети Х.

"Провел плодотворную встречу с послом Чехии в Азербайджане Миланом Седлачеком. Провели обмен мнениями о развитии украинско-чешских отношений и Глобальном саммите мира, который пройдет завтра в швейцарском Бюргенштоке", - говорится в публикации.

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri çexiyalı həmkarı ilə Ukrayna üzrə Sülh Sammitini müzakirə edib

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