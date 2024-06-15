Посол Украины в Азербайджане обсудил с чешским коллегой мирный саммит в Швейцарии

Украинский посол в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с чешским коллегой Миланом Седлачеком предстоящий в Швейцарии мирный саммит по Украине.

Украинский посол в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с чешским коллегой Миланом Седлачеком предстоящий в Швейцарии мирный саммит по Украине.

Как сообщает Report , об этом Ю.Гусев написал на своей странице в соцсети Х.

"Провел плодотворную встречу с послом Чехии в Азербайджане Миланом Седлачеком. Провели обмен мнениями о развитии украинско-чешских отношений и Глобальном саммите мира, который пройдет завтра в швейцарском Бюргенштоке", - говорится в публикации.

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС.