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Посол Украины: Созидание и любовь к Родине заложены в генетическом коде украинцев

Посол Украины: Созидание и любовь к Родине заложены в генетическом коде украинцев Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал статью к Дню памяти и примирения 8-9 мая.
В регионе
7 мая 2022 г. 17:34
Посол Украины: Созидание и любовь к Родине заложены в генетическом коде украинцев

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал статью к Дню памяти и примирения 8-9 мая.

Report представляет вниманию читателей данную статью:

"Приближается 8-9 мая. Во многих странах мира это Дни памяти и примирения, посвященные жертвам Второй мировой войны.

В Украине традиционно в этот день проводятся торжественные, мемориальные и просветительские мероприятия с целью достойного чествования подвига украинского народа и его весомого вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, а также выражение уважения всем воинам, которые боролись против нацизма.

Под лозунгом "1939—1945. Помним. Побеждаем" в этот день мы чтим память героев, а также жертв войны, военных преступлений и депортаций. Это своеобразное напоминание для каждого, насколько высокой была цена войны: миллионы погибших на поле боя, замученных в концлагерях и на принудительных работах, сломанные человеческие судьбы и неописуемая боль многих народов на протяжении десятилетий.

На территории Украины эта страшная война не прекращалась 1225 дней – с 22 июня 1941 года до 28 октября 1944 года. По всей территории современной Украины шли кровопролитные бои, поскольку именно здесь решалась судьба Европы. Общие потери во время войны по разным данным составили от 50 до 75 миллионов человек, из них примерно от 8 до 10 миллионов – украинцы.

Дни памяти и примирения символизируют не триумф победителей над побежденными. Это напоминание о страшной беде 20 века для того, чтобы ценить мир, и для того, чтобы наша память предохраняла от возникновения подобных трагедий.

В то же время это идет вразрез с нынешней политикой России, которая пытается присвоить общую победу и прикрывается моральным авторитетом победителя во Второй мировой войне с целью оправдания своей современной агрессивной политики.

Используя этот нарратив, Россия развязала полномасштабную и кровопролитную войну против Украины.

Мы не желали этой войны. Мы никогда не претендовали на чужое, никогда и никому не навязывали свои принципы и политику. Мы жили мирно, строили свою страну, инвестировали в будущее своих детей.

Мирное созидание и любовь к родной земле – это то, что заложено в генетическом коде нашей нации. Как и вечная мечта украинцев – быть хозяевами в собственном доме.

Все это вдохновляет нас на борьбу с агрессором. Это придает дополнительные силы и воодушевление, чтобы самоотверженно защищать родную землю и давать достойный отпор врагу.

Мы понимаем, что сегодня на кону стоит само существование украинской нации. Именно поэтому каждое украинское сердце бьется с надеждой на победу в этой войне. Это будет наша общая победа!"

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