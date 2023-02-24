Посол Украины: Ценим поддержку, которая приближает нас к общей победе

Каневский: "Азербайджан является настоящим другом для Украины"

Азербайджан является настоящим другом для Украины. Народы двух стран хорошо знают цену отстаивания суверенитета и территориальной целостности государства.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского "Выстояли… Победим!", посвященной годовщине начала войны России в Украине.

В статье отмечается, что 24 февраля 2022 года - в день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину - "жизнь украинцев разделилась на "до" и "после"".

"Прошел год, как Украина противостоит злу. Буча, Ирпень, Харьков, Сумы, Херсон, Мелитополь, Киев, Винница, Мариуполь, Рубежное, Чернигов, Изюм, Соледар, Бахмут…Это далеко не полный перечень украинских городов, куда российский оккупант принес слезы, боль и страдания – некоторые украинские города просто стерты с лица земли, а территории, на которых они существовали, усеяны тысячами мин и боеприпасов", - отмечается в статье.

Как отмечает посол Украины, "Россия сняла коварную маску "миротворца", преследуя единственную цель – уничтожить украинскую нацию как таковую, разрушить украинскую идентичность, культуру, язык".

"Но почему так произошло, что в XXI веке в центре Европы одно государство напало на другое? Почему появился новый диктатор, преступления которого остаются безнаказанными? Разве в Европе до сих пор существуют нации, отрицающие существование других, приветствующие войну, насилие, оккупацию? Ответ на эти вопросы один: безнаказанное зло всегда возвращается", - говорится в статье.

Посол отметил, что сегодня в мире сине-желтое знамя воспринимается как символ несокрушимости и свободы: "В это переломное для нашего государства время мы четко поняли: кто наш настоящий друг, кто враг, а кто только имитирует свое неравнодушие и взволнованность происходящим в Украине.

Таким настоящим другом для Украины является, безусловно, Азербайджан, ведь наши народы хорошо знают цену отстаивания суверенитета и территориальной целостности государства".

В. Каневский выразил благодарность всем, кто на разных континентах протянул Украине руку помощи: "Мы чувствуем вашу помощь и поддержку, она придает нам силы!" Мы благодарны каждому представителю общин, заполнявших центральные площади иностранных государств с призывом поддержки Украины. Благодарны странам, а также рядовым гражданам и семьям, которые продолжают оказывать гуманитарную и другую помощь Украине и украинцам. Благодарны всем, кто борется за Украину, в том числе на дипломатической и санкционной аренах.

Люди, вы великолепны! Мы ценим поддержку, которая приближает нас к общей победе".