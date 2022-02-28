Посол Туркменистана в Китае встретился с новым генсеком ШОС

Посол Туркменистана в Китайской Народной Республике Парахат Дурдыев встретился с генсеком Шанхайской Организации Сотрудничества Чжан Мином, недавно назначенным на этот пост.

Посол Туркменистана в Китайской Народной Республике Парахат Дурдыев встретился с генсеком Шанхайской Организации Сотрудничества Чжан Мином, недавно назначенным на этот пост.

Как сообщает Report, cтороны обсудили дальнейшие пути развития отношений между Туркменистаном и ШОС, высоко оценив перспективны сотрудничества.

Генсек ШОС отметил усилия властей Туркменистана, направленные на сохранение мира и стабильности в регионе, а также выразил уверенность, что предстоящие в марте этого года выборы президента страны пройдут успешно.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Чжан Мин приступил к исполнению обязанностей генсека ШОС 1 января 2022 года. Он является высококвалифицированным дипломатом, занимал ответственные должности в центральном аппарате МИД КНР и дипломатических представительствах за рубежом. Являлся замминистра иностранных дел Китая.

Ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в 21-м Саммите ШОС в Душанбе в качестве почетного гостя. Тогда глава государства заявил, что Туркменистан готов к конструктивной работе с ШОС в рамках своего нейтрального статуса.