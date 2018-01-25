Посол: Турция продолжит военные операции в Сирии до устранения угрозы терроризма

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Тбилиси. 25 января. REPORT.AZ/ "Турция продолжит военные операции в Сирии до устранения угрозы терроризма".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции 25 января заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

По ее словам, антитеррористическая операция Турции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн проводится на основе известных резолюций Совбеза ООН: "Эта операция направлена не против проживающего в Сирии курдского народа, а против сирийских крыльев террористической группировки РПК - PYD и YPG. Эта операция Турции по поддержке установления в Сирии мира".

Посол отметила, что РПК – террористическая группировка, признанная на международном уровне: "Эта организация вышла за свои границы и уже начала совершать теракты на более широкой территории. Это всерьез беспокоит Турцию, потому что эти теракты угроза и для Турции".