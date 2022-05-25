Посол: Турция, Азербайджан и Грузия могут снимать совместные фильмы

"Связи между Турцией, Азербайджаном и Грузией в области культуры могут быть развиты еще больше. Почему бы не производить совместные фильмы?".

"Связи между Турцией, Азербайджаном и Грузией в области культуры могут быть развиты еще больше. Почему бы не производить совместные фильмы?".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report сказала посол Турции в Грузии Фатма Черен Язган.

По ее мнению, можно многое сделать для дальнейшего расширения трехстороннего сотрудничества: "Но этим должны заниматься не только государство и правительство. Самым большим вкладом государства и правительств в этом направлении может стать обеспечение средств, ведь все зависит от материальной поддержки. Считаю, что необходимо превратить трехстороннее сотрудничество в сотрудничество с другими странами и народами региона, продвигать его за пределами региона".

Дипломат считает возможным создание трехстороннего делового союза в области преподавания родного языка, сотрудничества между министерствами образования трех стран, истории, общей истории, высоких технологий, бизнеса: "Если трехстороннее сотрудничество будет развиваться в различных сферах, это положительно скажется и на двухсторонних отношениях".