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Посол: Турция, Азербайджан и Грузия могут снимать совместные фильмы

Посол: Турция, Азербайджан и Грузия могут снимать совместные фильмы "Связи между Турцией, Азербайджаном и Грузией в области культуры могут быть развиты еще больше. Почему бы не производить совместные фильмы?".
В регионе
25 мая 2022 г. 16:15
Посол: Турция, Азербайджан и Грузия могут снимать совместные фильмы

"Связи между Турцией, Азербайджаном и Грузией в области культуры могут быть развиты еще больше. Почему бы не производить совместные фильмы?".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report сказала посол Турции в Грузии Фатма Черен Язган.

По ее мнению, можно многое сделать для дальнейшего расширения трехстороннего сотрудничества: "Но этим должны заниматься не только государство и правительство. Самым большим вкладом государства и правительств в этом направлении может стать обеспечение средств, ведь все зависит от материальной поддержки. Считаю, что необходимо превратить трехстороннее сотрудничество в сотрудничество с другими странами и народами региона, продвигать его за пределами региона".

Дипломат считает возможным создание трехстороннего делового союза в области преподавания родного языка, сотрудничества между министерствами образования трех стран, истории, общей истории, высоких технологий, бизнеса: "Если трехстороннее сотрудничество будет развиваться в различных сферах, это положительно скажется и на двухсторонних отношениях".

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan birgə filmlər çəkə bilər”

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