Посол Турции вызвана в МИД Грузии

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган вызвана в Министерство иностранных дел этой страны

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган вызвана в Министерство иностранных дел этой страны.

Как передает грузинское бюро Report, вызов посла в МИД был связан с распространившимися новостями о том, что крупные банки Турции начали предоставлять услуги в оккупированном Абхазском регионе Грузии.

Язган сообщила, что обсудила данный вопрос с представителями МИД: "Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и никогда не может дать согласие на оказание финансовых услуг на оккупированных территориях".