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Посол Турции вызвана в МИД Грузии

Посол Турции вызвана в МИД Грузии Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган вызвана в Министерство иностранных дел этой страны
В регионе
23 декабря 2020 г. 16:27
Посол Турции вызвана в МИД Грузии
Фатма Джерен Язган

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган вызвана в Министерство иностранных дел этой страны.

Как передает грузинское бюро Report, вызов посла в МИД был связан с распространившимися новостями о том, что крупные банки Турции начали предоставлять услуги в оккупированном Абхазском регионе Грузии.

Язган сообщила, что обсудила данный вопрос с представителями МИД: "Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и никогда не может дать согласие на оказание финансовых услуг на оккупированных территориях".

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