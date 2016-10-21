Посол Турции вызван в МИД Ирана

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Посол Турции в Тегеране Рыза Хакан вызван в министерство иностранных дел Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой Habertürk, послу передали "резкий" протест Тегерана.

Как сообщает иранский телеканал, до сведения посла было доведено, что высказанные официальными представителями Турции фразы по поводу некоторых вопросов не отражают реальность.

Отметим, что вчера в интервью журналистам заместитель премьер-министра Турции, пресс-секретарь правительства Нуман Куртулмуш обвинил Тегеран в обострении обстановки в Ираке: "Главным виновником напряженности является сближающийся с США и проявляющий себя в сложившейся в Ираке ситуации Иран. Турция не нарушала связей с нашими друзьями-шиитами в Ираке".