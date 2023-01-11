Посол Турции вручил верительные грамоты президенту Израиля

Посол Турции в Тель-Авиве Шакир Озкан Торунлар вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Посол Турции в Тель-Авиве Шакир Озкан Торунлар вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Глава турецкой дипмиссии был принят президентом в резиденции в Западном Иерусалиме.

Многочисленные шаги по нормализации турецко-израильских отношений предпринимались в течение всего прошлого года.

Президент Израиля в марте 2022 года посетил Анкару, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу - в мае Израиль.

Решение о повышении уровня дипотношений и взаимном назначении послов было принято сторонами 17 августа 2022 года.

Ранее новый посол Израиля в Анкаре Ирит Лиллиан вручила верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.