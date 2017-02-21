Посол Турции в Тегеране вызван в МИД Ирана

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Посол Турции в Тегеране Риза Хакан Текин был вызван в министерство иностранных дел Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой Haber7, дипломату выразили протест в связи с мнениями, высказанными президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом во время его визита в Бахрейн, а также министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу на Мюнхенской конференции по безопасности, об иранском правительстве.

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми, комментируя высказывания официальных лиц Турции, сказал: "По вопросу Турции мы ведем себя сдержанно. Но нашему терпению тоже есть предел. Если наши турецкие друзья будут повторять делать такие заявления, мы не будем молчать и ответим".

Отметим, что во время визита в Бахрейн президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что иранское правительство в Ираке и Сирии проводит политику персидского национализма.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своем выступлении на конференции сказал, что Иран разделяет мусульман в Сирии и Ираке: "Мы призываем Иран прекратить угрожать стабильности и безопасности в регионе".