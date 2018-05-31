Посол Турции в США вернулся в Вашингтон

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Посол Турции в США Сердар Кылыч вернулся в Вашингтон для продолжения дипломатической деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, дипломат отбыл в США 31 мая.

Отметим, что 14 мая в Иерусалиме состоялось открытие посольства США. Тысячи палестинцев в секторе Газа провели акцию в знак протеста. В результате обстрела израильской армии погибли 62 палестинца, более 3000 человек получили ранения.

В знак протеста Турция вызвала в Анкару посла страны в США Сердара Кылыча для консультаций.

Напомним, что 4 июня в Вашингтоне состоятся переговоры по нормализации отношений между США и Турцией.