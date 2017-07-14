Посол Турции в Грузии: В случае успешности госпереворота, во всем регионе произошли бы страшные события

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Тбилиси. 14 июля. REPORT. AZ/ "Попытка госпереворота в Турции 15 июля прошлого года была самым большим предательством Родине".

Как передает грузинское бюро Report, об этом на проведенной 14 июля пресс-конференции заявил посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчу.

По словам дипломата, если бы совершенная террористической организацией FETÖ попытка переворота увенчалась успехом, сегодня в Турции была бы гражданская война, и это привело бы к нарушению стабильности во всем регионе.

Зеки Левент Гюмрюкчу отметил, что прошлогодняя попытка госпереворота в Турции является одним из страшных событий в истории страны: "Если бы переворот увенчался успехом, могли бы произойти страшные события не только для Турции, но и для всего региона. То есть, эти события представляли угрозу для всего региона".

Посол выразил правительству Грузии признательность за поддержку, оказанную турецкому государству в период попытки переворота: "Это - образец нашего стратегического партнерства".

Затем дипломат проинформировал о причинах и результатах событий 15 июля 2016 года, отголосках в мире, ныне продолжающихся следственных действиях, ответил на вопросы журналистов.

Отметим, что в посольстве открылась фотовыставка, отражающая события 15 июля прошлого года.