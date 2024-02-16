Посол Турции: Средний коридор жизненно важен для мировой экономики

Средний коридор жизненно важен для мировой экономики.

Средний коридор жизненно важен для мировой экономики.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи заявил на международной панели "Новый период в глобальных системах, силовые войны и Южный Кавказ".

"Транскаспийский международный транспортный маршрут имеет жизненно важное значение для мировой экономики. Мы уверены, что мир, который установится в регионе, создаст основу для больших проектов. Верим, что Зангезурский коридор будет способствовать развитию региональных отношений", - сказал дипломат.