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Посол Турции: Средний коридор жизненно важен для мировой экономики

Посол Турции: Средний коридор жизненно важен для мировой экономики Средний коридор жизненно важен для мировой экономики.
В регионе
16 февраля 2024 г. 15:50
Посол Турции: Средний коридор жизненно важен для мировой экономики

Средний коридор жизненно важен для мировой экономики.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи заявил на международной панели "Новый период в глобальных системах, силовые войны и Южный Кавказ".

"Транскаспийский международный транспортный маршрут имеет жизненно важное значение для мировой экономики. Мы уверены, что мир, который установится в регионе, создаст основу для больших проектов. Верим, что Зангезурский коридор будет способствовать развитию региональных отношений", - сказал дипломат.

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Версия на английском языке Turkish ambassador: Middle Corridor is vital for global economy
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: Orta Dəhliz qlobal iqtisadiyyat üçün həyati əhəmiyyətə malikdir

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