Посол Турции обсудил с российским дипломатом Азербайджан и Армению

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром.
Как передает Report, была обсуждена ситуация в Кавказском регионе, включая реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России о путях нормализации между Баку и Ереваном при российском содействии. Затронута также тематика перспектив восстановления армяно-турецких связей. Подчеркнута важность взаимодействия на Южном Кавказе в рамках Консультативной региональной платформы "3+3".
Состоялся обмен мнениями по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.