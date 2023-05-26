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Посол Турции обсудил с российским дипломатом Азербайджан и Армению

Посол Турции обсудил с российским дипломатом Азербайджан и Армению В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром.
В регионе
26 мая 2023 г. 04:51
Посол Турции обсудил с российским дипломатом Азербайджан и Армению

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром.

Как передает Report, была обсуждена ситуация в Кавказском регионе, включая реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России о путях нормализации между Баку и Ереваном при российском содействии. Затронута также тематика перспектив восстановления армяно-турецких связей. Подчеркнута важность взаимодействия на Южном Кавказе в рамках Консультативной региональной платформы "3+3".

Состоялся обмен мнениями по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri rusiyalı diplomatla Azərbaycan və Ermənistanı müzakirə edib

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