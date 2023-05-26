Посол Турции обсудил с российским дипломатом Азербайджан и Армению

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром.

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром.

Как передает Report, была обсуждена ситуация в Кавказском регионе, включая реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России о путях нормализации между Баку и Ереваном при российском содействии. Затронута также тематика перспектив восстановления армяно-турецких связей. Подчеркнута важность взаимодействия на Южном Кавказе в рамках Консультативной региональной платформы "3+3".

Состоялся обмен мнениями по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.