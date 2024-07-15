Посол Турции: Наша борьба против FETÖ продолжается во всех уголках мира

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отметил, что каждый, кто в ночь на 15 июля находился на городской площади и сражался за Родину является гази, и борьба против террористической организации FETÖ продолжается по всему миру.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отметил, что каждый, кто в ночь на 15 июля находился на городской площади и сражался за Родину является гази, и борьба против террористической организации FETÖ продолжается по всему миру.

Как сообщает Report, об этом он сказал на конференции "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства" в здании факультета Экономики тюркского мира (TUDİFAK) Азербайджанского государственного экономического университета.

Посол отметил, что некогда поддерживающие РПК после 15 июля поддержали FETÖ.

Джахит Багчи поблагодарил всех солдат Вооруженных Сил Турции и турецкую полицию.