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Посол Турции: Наша борьба против FETÖ продолжается во всех уголках мира

Посол Турции: Наша борьба против FETÖ продолжается во всех уголках мира Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отметил, что каждый, кто в ночь на 15 июля находился на городской площади и сражался за Родину является гази, и борьба против террористической организации FETÖ продолжается по всему миру.
В регионе
15 июля 2024 г. 12:24
Посол Турции: Наша борьба против FETÖ продолжается во всех уголках мира

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отметил, что каждый, кто в ночь на 15 июля находился на городской площади и сражался за Родину является гази, и борьба против террористической организации FETÖ продолжается по всему миру.

Как сообщает Report, об этом он сказал на конференции "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства" в здании факультета Экономики тюркского мира (TUDİFAK) Азербайджанского государственного экономического университета.

Посол отметил, что некогда поддерживающие РПК после 15 июля поддержали FETÖ.

Джахит Багчи поблагодарил всех солдат Вооруженных Сил Турции и турецкую полицию.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: FETÖ və onun qolları ilə mübarizəmiz dünyanın dörd bir tərəfində davam edir

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