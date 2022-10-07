Посол Турции: Франция должна помешать армянским радикалам препятствовать мирному процессу

"Наряду с участием в мирном процессе, правительство Франции не должно допустить, чтобы армянские радикалы препятствовали мирному процессу".

"Наряду с участием в мирном процессе, правительство Франции не должно допустить, чтобы армянские радикалы препятствовали мирному процессу".

Об этом французскому бюро Report сказал посол Турции во Франции Али Онанер.

Посол осудил деятельность армянских радикалов во Франции и отметил, что препятствующие миру радикалы не боятся совершать провокации.

А.Онанер отметил, что участие правительства Франции в восстановлении мира между Азербайджаном и Арменией – положительный факт: "Основная обязанность французского правительства – положить конец провокациям проармянской радикальной группировки в своей стране. Правительство Франции несет ответственность за предотвращение вмешательства армянской радикальной группировки в мирный процесс".