​Посольству России разрешено радиовещание в Армении

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Посольству России в Армении выдано разрешение на пользование радиочастотами сроком на один год.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ).

По его словам, заявка о предоставлении радиочастот, поданная российской дипмиссией, удовлетворена на сегодняшнем заседании КРОУ.

"Согласно требованиям КРОУ, посольство России обязуется начать радиовещание до 1 октября 2016 года. Ретранслятор будет установлен на территории посольства в Ереване. Мощность передатчика составит 50 Вт", - заявил он.

Комментариев представителей посольства России в Армении, а также МИД России по поводу предоставления радиочастот пока не поступало.