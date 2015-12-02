"Мы надеемся, что будем вести совместную борьбу против ИГИЛ"

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Турции в Азербайджане распространило заявление в связи с событиями вокруг сбитого турецкими ВВС при нарушении границы российского самолета. Как сообщает Report, в заявлении посольства говорится, что Турция не желает эскалации напряжения в связи с этим инцидентом: "Наряду с этим, пусть не ждут, что мы проявим терпимость в вопросе угроз суверенитету и территориальной целостности нашей страны. К сожалению, после этого инцидента Россия предпринимает необдуманные шаги в отношении нашей страны".

В заявлении комментируются пересечение российским самолетом турецкой границы, сделанные ему предупреждения и связанные с инцидентом вопросы. "В итоге мы надеемся, что возобладает здравый смысл и мы будем вести совместную борьбу против ИГИЛ, не нагнетая обстановку в регионе".