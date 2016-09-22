Посольство США в Турции предупредило о возможных терактах в Газиантепе

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Посольство США в Анкаре предупредило американских граждан об опасности терактов в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, вблизи от сирийской границы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе расследования деятельности террористической ячейки в Газиантепе получена информация о том, что террористы избрали мишенями для атак торговые центры, кафе и рестораны сетей Starbucks, Big Chef, а также другие объекты, посещаемые клиентами из западных стран. Гражданам США в Газиантепе рекомендуется проявлять осторожность при посещении таких мест и по возможности избегать их", - говорится в сообщении посольства США в Турции, размещенном на его официальном сайте.

Отмечается, что Госдепартамент США по-прежнему предупреждает граждан США о повышенной угрозе со стороны террористических группировок в Турции и рекомендует избегать поездок на юго-восток страны.