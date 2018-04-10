Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Посольство России в Лондоне направило в британский МИД очередную ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами.

Как передает Report, об этом говорится в поступившем во вторник в ТАСС сообщении российского диппредставительства.

"Посольством в Форин оффис направлена очередная нота с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией, которые британская сторона продолжает нарушать", - информировали в посольстве.