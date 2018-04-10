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    Посольство России в Лондоне направило в британский МИД очередную ноту

    В ноте звучит требование обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Посольство России в Лондоне направило в британский МИД очередную ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами. 

    Как передает Report, об этом говорится в поступившем во вторник в ТАСС сообщении российского диппредставительства.

    "Посольством в Форин оффис направлена очередная нота с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией, которые британская сторона продолжает нарушать", - информировали в посольстве.

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