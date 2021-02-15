Посол США вызван в МИД Турции

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции.

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции.

Как сообщает Report, информацию распространил МИД страны.

Причиной этого являются последние события в иракском регионе Гара.

"Посол США в Турции был вызван в Министерство иностранных дел в знак протеста против мыслей, отраженных в заявлении Госдепартамента в связи с убийством, совершенным РПК", - сказали в министерстве.

14 февраля террористы РПК убили 13 граждан Турции в иракском регионе Гара. После инцидента Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором поставил под сомнение информацию соответствующих властей Турции: "Если сообщения о гибели турецких гражданских лиц от рук РПК подтвердятся, то США самым решительным образом осудят эти действия”.