О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол США вызван в МИД Турции

Посол США вызван в МИД Турции Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции.
В регионе
15 февраля 2021 г. 18:40
Посол США вызван в МИД Турции

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции.

Как сообщает Report, информацию распространил МИД страны.

Причиной этого являются последние события в иракском регионе Гара.

"Посол США в Турции был вызван в Министерство иностранных дел в знак протеста против мыслей, отраженных в заявлении Госдепартамента в связи с убийством, совершенным РПК", - сказали в министерстве.

14 февраля террористы РПК убили 13 граждан Турции в иракском регионе Гара. После инцидента Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором поставил под сомнение информацию соответствующих властей Турции: "Если сообщения о гибели турецких гражданских лиц от рук РПК подтвердятся, то США самым решительным образом осудят эти действия”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri Türkiyə XİN-ə çağırıldı

Новости партнеров

Самое читаемое

Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
9 февраля 2021 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi