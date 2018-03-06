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    Посол США: Влиятельные люди Армении используют свои возможности во имя своих интересов

    Миллз: Подобные проявления коррупции и злоупотребление властью продолжают оставаться основными вызовами для Армении

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Правительствам Армении и США многое предстоит сделать для углубления торгово-экономических отношений, и одним из основных препятствий для этого является коррупция". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ,  об этом заявил  посол США в Армении Ричард Миллз.

    "Наибольшее беспокойство вызывает тот вид коррупции, вследствие которой закрываются рынки и формируется несправедливая конкуренция. Это тот вид коррупции, при которой влиятельные люди, имеющие политические и экономические связи, используют свои возможности во имя своих интересов. В результате этого не обеспечиваются равные условия игры", - сказал Миллз.

    Он также отметил, что подобные проявления коррупции и злоупотребление властью продолжают оставаться основными вызовами для Армении и самым большим препятствием для развития в Армении торговли и привлечения иностранных инвестиций.

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