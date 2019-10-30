Посол США вызван в МИД Турции

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфильд вызван в Министерство иностранных дел Турции.

Как передает Report, информацию об этом распространил МИД Турции.

Дипломату вручена нота протеста против законопроекта, в связи с т.н. "геноцидом армян", принятым Палатой представителей Конгресса США.

Отметим, что 29 октября Палата представителей Конгресса США (Нижняя палата) принял проект о признании т.н. "геноцида армян". 405 конгрессменов проголосовали за резолюцию, 11 – против.

Проект представил председатель комитета разведки Палаты представителей, член партии Демократов, проармянский конгрессмен из Калифорнии Адам Шифф. По информации, резолюция будет вынесена на голосование и в Верхней палате Конгресса.