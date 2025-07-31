Посол США в Турции: Анкара и Вашингтон решат проблему с С-400

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что обе страны движутся к решению проблемы зенитно-ракетной системы С-400, которая возникла между ними из-за недопонимания после приобретения Анкарой российской системы ПВО.

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что обе страны движутся к решению проблемы зенитно-ракетной системы С-400, которая возникла между ними из-за недопонимания после приобретения Анкарой российской системы ПВО.

Как сообщает Report, об этом сказал дипломат в эфире телеканала Haberturk.

"Безусловно, мы найдем решение. <…> [Система] С-400 - вопрос, возникший в 2017 году из-за недопонимания. 10 лет спустя мы находимся в совершенно иной обстановке и движемся к решению проблемы. Вопросы [истребителей] F-35, F-16 и [ЗРС] С-400, ставшие когда-то политическими трениями, имеют решение. Особенно сейчас, когда мы наращиваем объем торговли до $100 млрд в год и когда НАТО все больше ожидает от Турции помощи, советов и поддержки", - отметил он.

Предшественник Баррака в должности посла в Анкаре Джефф Флейк в свое время заявлял, что Турция вряд ли вернется в программу создания истребителя F-35, но она сможет приобрести эти самолеты при решении проблемы С-400.

Турция была исключена из программы разработки F-35 в 2019 году после того, как приобрела у России С-400. Республика производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих истребителей. В США заявляли, что возвращение Турции в число участников программы возможно только при условии отказа от С-400.