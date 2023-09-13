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Посол США в РФ посетит Уилана в колонии в Мордовии

Посол США в РФ посетит Уилана в колонии в Мордовии Посол США в России Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана.
В регионе
13 сентября 2023 г. 12:47
Посол США в РФ посетит Уилана в колонии в Мордовии

Посол США в России Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети "X".

"Посол Трейси направляется в ИК17 в Мордовию, чтобы навестить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", - сказано в сообщении.

Напомним, что бывший морской пехотинец Уилан отбывает 16-летний срок в колонии по обвинению в шпионаже, которое он отрицает. Он был задержан в 2018 году и осужден два года спустя. По версии следствия и гособвинения, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны.

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