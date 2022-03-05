Посол США в ООН: Войска РФ приближаются ко второму по величине ядерному объекту Украины

Российские войска приближаются ко второму по величине ядерному объекту Украины.

Российские войска приближаются ко второму по величине ядерному объекту Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает CNN.

"Российские силы сейчас находятся в 20 милях и приближаются к второму по величине ядерному объекту Украины", — сказала она, не называя станции.

По данным "Энергоатома", вторым по величине ядерным объектом Украины — с точки зрения выработки электроэнергии — является Южноукраинская АЭС в Николаевской области на юге Украины.

"Президент Путин должен остановить эту гуманитарную катастрофу, положив конец этой войне и прекратив эти бессовестные нападения на народ Украины", — добавила посол.

Томас-Гринфилд заявила, что неминуемая опасность сохраняется после того, как прошлой ночью удалось "чуть избежать" катастрофы, имея в виду пожар, вспыхнувший на Запорожской атомной электростанции рано утром в пятницу по местному времени в Украине в результате обстрела объекта российскими войсками.

"Международное сообщество должно быть единодушным в требовании, чтобы российские силы прекратили свое опасное наступление. И, как я уже говорила, народ Украины рассчитывает на нас, и мы не должны его подвести", — сказала она.