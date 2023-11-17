Посол США в ОБСЕ: Урегулирование азербайджано-армянских отношений важно для установления мира в регионе

Для Азербайджана и Армении крайне важно урегулировать отношения, чтобы в регионе были мир и стабильность, открылись транспортные коммуникации.

Для Азербайджана и Армении крайне важно урегулировать отношения, чтобы в регионе были мир и стабильность, открылись транспортные коммуникации.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его словам, окно возможностей в азербайджано-армянских переговорах в данный момент не закрыто.

"Я бы не стал устанавливать фиксированный график переговорного процесса. Важно, чтобы все стороны удвоили свои усилия по достижению устойчивого мира и безопасности в регионе, потому что это, а также защита прав человека и демократии, чрезвычайно важны для нас", - сказал Карпентер.

Он подчеркнул, что в США продолжают считать, что для Азербайджана и Армении крайне важно урегулировать отношения, чтобы в регионе были мир и стабильность, открылись транспортные коммуникации.

"Мы считаем, что мир и стабильность в этом регионе отвечают интересам всех, особенно Соединенных Штатов. И поэтому мы собираемся продолжать пытаться облегчить эту задачу с помощью доступных нам инструментов", - добавил М.Карпентер.