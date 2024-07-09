О нас

Посол США в НАТО анонсировала системы Patriot для Украины

Посол США в НАТО анонсировала системы Patriot для Украины На саммите НАТО в Вашингтоне могут объявить о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, в частности систем Patriot.
В регионе
9 июля 2024 г. 13:21
Посол США в НАТО анонсировала системы Patriot для Украины

На саммите НАТО в Вашингтоне могут объявить о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, в частности систем Patriot.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила посол США при НАТО Джулианна Смит во время онлайн-дискуссии Foreign Policy "НАТО в новой эре".

"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. Есть положительный ответ по этому поводу", - сказала она, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "почувствует устойчивую преданность Украине" со стороны НАТО.

"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвернемся... Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, поэтому следите за объявлениями финансовых обязательств", - пояснила Смит.

Она отметила, что во время саммита для Украины подготовят "мост к членству".

"Что это означает? Это означает, что альянс объявит о том, что он возьмет на себя роль координатора помощи, которая поступает в Украину, а также обучение украинских сил, которое мы все сейчас проводим", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Турции 150 человек отравились родниковой водой
В Турции 150 человек отравились родниковой водой
9 июля 2024 г. 13:10
Украина подписала соглашение с ЕС о безвозвратной помощи на 5,27 млрд евро
Украина подписала соглашение с ЕС о безвозвратной помощи на 5,27 млрд евро
9 июля 2024 г. 12:40
Из общежития МГУ в Москве из-за пожара эвакуируют людей
Из общежития МГУ в Москве из-за пожара эвакуируют людей
9 июля 2024 г. 12:10
Зеленский: В Украине уже 38 погибших и 190 раненых из-за ракетных атак
Зеленский: В Украине уже 38 погибших и 190 раненых из-за ракетных атак
9 июля 2024 г. 12:00
Президент Грузии обвинила власти в необдуманной и вражеской политике
Президент Грузии обвинила власти в необдуманной и вражеской политике
9 июля 2024 г. 11:39
Служба разведки РФ: США готовят смену власти в Грузии после парламентских выборов
Служба разведки РФ: США готовят смену власти в Грузии после парламентских выборов
9 июля 2024 г. 11:17
В Турции задержали 12 членов леворадикальной террористической группировки
В Турции задержали 12 членов леворадикальной террористической группировки
9 июля 2024 г. 11:14
Моди заявил об открытии двух новых консульств Индии в России
Моди заявил об открытии двух новых консульств Индии в России
9 июля 2024 г. 11:05
Турецкий лидер: Азербайджан поддерживает полноправное членство Северного Кипра в ОТГ
Турецкий лидер: Азербайджан поддерживает полноправное членство Северного Кипра в ОТГ
9 июля 2024 г. 11:00
Посол: Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено
Посол: Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено
9 июля 2024 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi