Посол США в НАТО анонсировала системы Patriot для Украины

На саммите НАТО в Вашингтоне могут объявить о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, в частности систем Patriot.

На саммите НАТО в Вашингтоне могут объявить о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, в частности систем Patriot.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила посол США при НАТО Джулианна Смит во время онлайн-дискуссии Foreign Policy "НАТО в новой эре".

"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. Есть положительный ответ по этому поводу", - сказала она, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "почувствует устойчивую преданность Украине" со стороны НАТО.

"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвернемся... Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, поэтому следите за объявлениями финансовых обязательств", - пояснила Смит.

Она отметила, что во время саммита для Украины подготовят "мост к членству".

"Что это означает? Это означает, что альянс объявит о том, что он возьмет на себя роль координатора помощи, которая поступает в Украину, а также обучение украинских сил, которое мы все сейчас проводим", - сказала она.