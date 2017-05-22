Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Посол США в Анкаре вызван в МИД Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Посол США в Анкаре был вызван сегодня в МИД, где ему был выражен письменный и устный протест из-за непрофессиональных действий службы безопасности США при охране канцелярии турецкого посольства в Вашингтоне во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на прошлой неделе, что не соответствует дипломатической практике", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что МИД Турции официально потребовал от властей США провести полное расследование этого дипломатического инцидента и предоставить необходимые объяснения.

"В ходе встречи с послом было подчеркнуто, что провалы в безопасности во время пребывания нашего президента в Вашингтоне, вызванные неспособностью американских властей принять достаточные меры предосторожности на всех этапах официальной программы, не могут бросить тень на этот очень успешный и важный визит", - отмечается в документе.