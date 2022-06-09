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Посол США: Путин должен понять, что с Россией может случиться то же, что и с Ираном

Посол США: Путин должен понять, что с Россией может случиться то же, что и с Ираном Ценим вклад Азербайджана в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
В регионе
9 июня 2022 г. 10:41
Посол США: Путин должен понять, что с Россией может случиться то же, что и с Ираном

Ценим вклад Азербайджана в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге.

Посол отметил, что США также всегда поддерживают Украину и призывают всех "не закрывать глаза на агрессию России".

Литценбергер отметил, что применяемые санкции должны нанести ущерб экономике России: "Путин должен понять, что с Россией может случиться то же самое, что и с Ираном".

По его словам, действия российских войск в Украине - это серьезный вызов для стран региона.

Литценбергер отметил, что Россия "иногда ведет себя нерационально и непредсказуемо", добавив при этом, что у Азербайджана сложились хорошие отношения с Россией, и это важно.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: “Putin başa düşməlidir ki, Rusiya İranın vəziyyətinə düşə bilər”
Версия на английском языке US Ambassador: Putin should understand that Russia will face the same things as Iran did

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