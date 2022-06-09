Посол США: Путин должен понять, что с Россией может случиться то же, что и с Ираном

Ценим вклад Азербайджана в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ценим вклад Азербайджана в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге.

Посол отметил, что США также всегда поддерживают Украину и призывают всех "не закрывать глаза на агрессию России".

Литценбергер отметил, что применяемые санкции должны нанести ущерб экономике России: "Путин должен понять, что с Россией может случиться то же самое, что и с Ираном".

По его словам, действия российских войск в Украине - это серьезный вызов для стран региона.

Литценбергер отметил, что Россия "иногда ведет себя нерационально и непредсказуемо", добавив при этом, что у Азербайджана сложились хорошие отношения с Россией, и это важно.