Посол США: прямой диалог - это способ достижения прочного и достойного мира

Прямой диалог (между Азербайджаном и Армений - ред.) - это способ решения проблем и достижения прочного и достойного мира.
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По ее словам, Соединенные Штаты не предрешают исход переговоров.
"США поддерживают соглашение, которое будет прочным, стабильным и создаст основу для мира", - подчеркнула К.Куинн.
Ранее посол подчеркнула, что армяне Карабаха смогут жить безопасно в составе Азербайджана: "США продолжат поддерживать переговоры между Азербайджаном и Арменией. Она отмечала, что госсекретарь Энтони Блинкен назвал переговоры конструктивными. Целью является попытка достигнуть такого результата, который принесет всем продолжительный и справедливый мир в регионе", - заявила посол.
Стоит отметить, что данное заявление дипломата вызвало широкое недовольство и дискуссии в армянском обществе.