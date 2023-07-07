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Посол США: прямой диалог - это способ достижения прочного и достойного мира

Посол США: прямой диалог - это способ достижения прочного и достойного мира Прямой диалог (между Азербайджаном и Армений - ред.) - это способ решения проблем и достижения прочного и достойного мира.
В регионе
7 июля 2023 г. 03:48
Посол США: прямой диалог - это способ достижения прочного и достойного мира

Прямой диалог (между Азербайджаном и Армений - ред.) - это способ решения проблем и достижения прочного и достойного мира.

Как передает Report, об этом заявила посол США в Армении Кристина Куинн, отвечая на вопрос "Арменпресс" относительно заявлений, сделанных в ходе интервью армянскому Общественному телевидению.

По ее словам, Соединенные Штаты не предрешают исход переговоров.

"США поддерживают соглашение, которое будет прочным, стабильным и создаст основу для мира", - подчеркнула К.Куинн.

Ранее посол подчеркнула, что армяне Карабаха смогут жить безопасно в составе Азербайджана: "США продолжат поддерживать переговоры между Азербайджаном и Арменией. Она отмечала, что госсекретарь Энтони Блинкен назвал переговоры конструктивными. Целью является попытка достигнуть такого результата, который принесет всем продолжительный и справедливый мир в регионе", - заявила посол.

Стоит отметить, что данное заявление дипломата вызвало широкое недовольство и дискуссии в армянском обществе.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: “Birbaşa dialoq Ermənistan-Azərbaycan arasında layiqli sülhə nail olmaq yoludur”

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