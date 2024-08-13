Посол: США просят Турцию уговорить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке

США просят всех союзников, в том числе Турцию, убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом заявил Reuters посол США в Анкаре Джеффи Флейк.
"Турецкая сторона делает все возможное, чтобы не допустить эскалации... кажется, [она] более уверена, чем мы, в том, что эскалации не будет", - отметил он.
Отметим, что вчера Белый дом распространил заявление о том, что США, Великобритания, Германия, Италия и Франция призвали власти Ирана отказаться от постоянных угроз военного нападения на Израиль.
В документе сказано, что государства также поддержали усилия по деэскалации напряженности в регионе и достижению соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.