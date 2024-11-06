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Посол США: Отношения между народами Грузии и США не зависят от выборов

Посол США: Отношения между народами Грузии и США не зависят от выборов Посол США в Грузии Робин Данниган выразила уверенность, что связь между народами Америки и Грузии выдержит любые политические перемены, независимо от того, какие выборы происходят в той или иной стране.
В регионе
6 ноября 2024 г. 20:12
Посол США: Отношения между народами Грузии и США не зависят от выборов

Посол США в Грузии Робин Данниган выразила уверенность, что связь между народами Америки и Грузии выдержит любые политические перемены, независимо от того, какие выборы происходят в той или иной стране.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом она заявила на организованном Американской торговой палатой election breakfast.

"Отношения США и Грузии выдержат любые политические изменения… Я действительно верю, что независимо от того, что произойдет на выборах в Грузии или на выборах в США, отношения между народом Грузии и народом Соединенных Штатов не изменятся... Выдержат любые перемены отношения между людьми, компаниями, университетами, предприятиями, аналитическими центрами, учреждениями, военными, правоохранительными органами", - ", - сказала посол.

Ранее сообщалось о том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил поддержку 277 голосов выборщиков из необходимых 270, что говорит о его победе на выборах.

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