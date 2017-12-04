Посол США назвал условия для улучшения отношений с Россией

© Getty Images

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Урегулирование ситуации в Украине крайне важно для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном. Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Ведомости" сказал посол США в России Джон Хантсман.

"Ситуация на Украине представляет определенные сложности, а ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона... Украина критически важна для восстановления наших отношений с Москвой", - заявил он.

Посол отметил, что сложными отношения между двумя странами стали из-за так называемого "вмешательства" в президентские выборы в США. Причем практически все спецслужбы Соединенных Штатов полагают, что вмешательство имело место, хоть и не представлено весомых доказательств. "Но изначальная причина охлаждения - ситуация на Украине", - добавил Хантсман.

По словам дипломата, он верит в возможность улучшить отношения и ради этого согласился быть представителем США в России. "Я бы не принял предложения возглавить посольство в Москве, если бы цель состояла в поддержании статус-кво", - заявил Хантсман.

Джон Хантсман был утвержден послом в России в конце сентября. 2 октября он прибыл в Москву, где был принят российским президентом Владимиром Путиным.