Посол США: мы продолжим поддерживать переговоры между Арменией и Азербайджаном

США продолжат поддерживать переговоры между Арменией и Азербайджаном.

США продолжат поддерживать переговоры между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report , об этом заявила американский посол в Ереване Кристина Квин.

Она отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал переговоры конструктивными.

"Целью является попытка достигнуть такого результата, который принесет всем продолжительный и справедливый мир в регионе.

США четко заявили, что давно продолжающееся противостояние между сторонами не имеет военного решения. Мы говорили, что военные вспышки не способствуют переговорам. Мы призвали все стороны решать свои разногласия посредством переговоров. Мы видим, что путь к решению проблем региона лежит через продолжительный мир", - добавила она.