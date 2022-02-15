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Посол: США и Турция сообща действуют на Южном Кавказе

Посол: США и Турция сообща действуют на Южном Кавказе Соединенные Штаты и Турция сообща действуют на Южном Кавказе и в Северной Африке.
В регионе
15 февраля 2022 г. 14:11
Посол: США и Турция сообща действуют на Южном Кавказе

Соединенные Штаты и Турция сообща действуют на Южном Кавказе и в Северной Африке.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил посол США в Турции Джеффри Флейк.

Коснувшись также обсуждений по нормализации отношений между Турцией и Арменией, дипломат назвал шаги в этом направлении большим событием: "Мы приветствуем это. Нас радует первая встреча спецпредставителей в России и мы ожидаем еще большего от второй - в Вене".

По его словам, открытие прямых авиарейсов Стамбул - Ереван также является значимым сигналом: "Турция является важным политическим игроком в мире. В то же самое время Турция - важный союзник США в предотвращении российской агрессии в регионе".

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Версия на английском языке Ambassador: US, Turkey work together in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Səfir: "ABŞ və Türkiyə Cənubi Qafqazda birlikdə fəaliyyət göstərir"

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