Посол: США и Турция сообща действуют на Южном Кавказе

Соединенные Штаты и Турция сообща действуют на Южном Кавказе и в Северной Африке.

Соединенные Штаты и Турция сообща действуют на Южном Кавказе и в Северной Африке.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил посол США в Турции Джеффри Флейк.

Коснувшись также обсуждений по нормализации отношений между Турцией и Арменией, дипломат назвал шаги в этом направлении большим событием: "Мы приветствуем это. Нас радует первая встреча спецпредставителей в России и мы ожидаем еще большего от второй - в Вене".

По его словам, открытие прямых авиарейсов Стамбул - Ереван также является значимым сигналом: "Турция является важным политическим игроком в мире. В то же самое время Турция - важный союзник США в предотвращении российской агрессии в регионе".