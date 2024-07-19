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Посол: Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в ближайшее время

Посол: Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в ближайшее время Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в ближайшее время.
В регионе
19 июля 2024 г. 13:10
Посол: Следующая встреча глав МИД в формате 3+3 пройдет в Турции в ближайшее время

Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в ближайшее время.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани иранскому агентству SNN.

Он напомнил, что последняя встреча глав МИД-участников платформы впервые прошла в Тегеране.

"Это стратегический регион, который играет важную роль в обеспечении безопасности и торговле между Ираном и Арменией. Открытие генерального консульства Ирана в Капане способствовало улучшению приграничного сообщения", - заключил он.

Напомним, что первое заседание группы "3+3" (по факту - "пятерки", поскольку Грузия все еще не участвует в работе платформы) прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей иностранных дел пяти стран – Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении. Еще одно заседание с участием министров стран "пятерки" прошло в октябре 2023 года в Иране.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Xarici işlər nazirlərinin “3+3” formatında növbəti görüşü yaxın vaxtlarda Türkiyədə keçiriləcək
Версия на английском языке Regional diplomacy takes a new turn: '3+3' format heads to Türkiye

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