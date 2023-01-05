Посол Израиля: Самой большой жертвой иранского режима является его народ

Самой большой жертвой иранского режима является его народ.

Самой большой жертвой иранского режима является его народ.

Об этом в интервью Report заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Иран, пожалуй, является главным источником нестабильности и войн на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и за его пределами. Иран - это глобальная проблема, и поэтому весь мир должен остановить его. Мы видим, что самой большой жертвой иранского режима является его народ", - сказал посол, добавив, что все страдают от иранского режима, его политики в отношении женщин, свободы выражения мнений.

По словам посла, в Иране казнят больше людей, чем в любой другой стране на душу населения. "Они ежедневно пытают людей в тюрьме “Эвин”. Они вешают людей только за то, что они выражают cвое мнение, поддерживают свободу. Все, чего хотят эти люди, - это быть свободными, жить нормальной жизнью, которая есть у каждого азербайджанца и каждого израильтянина".