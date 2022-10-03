Посол России вызван в МИД Финляндии

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов сегодня был вызван в МИД страны.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов сегодня был вызван в МИД страны.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

В МИД Финляндии сообщили о том, что выразили дипломату несогласие в связи с "референдумами" о вхождении подконтрольных РФ территорий Украины.

"МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов и незаконной аннексии оккупированных областей Украины Россией, что стало грубом нарушении суверенитета, территориальной целостности Украины и устава ООН", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Послов России вызывали во внешнеполитические ведомства Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции. Все страны Запада считают прошедшие "референдумы" нелегитимными.