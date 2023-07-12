Посол России в Тегеране вызван в МИД Ирана

Посла России в Тегеране Алексея Дедова вызвали в МИД Ирана.

Посла России в Тегеране Алексея Дедова вызвали в МИД Ирана.

Как передает Report со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства Ирана, причиной стало несогласие Тегерана с совместным заявлением по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Речь идет об упомянутых в документе трех островах залива - Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, территориальную принадлежность которых Ирану оспаривают ОАЭ. Помощник главы иранского МИД Алиреза Энаяти сообщил российскому послу, что упомянутые острова "навсегда принадлежат Ирану", а также "потребовал, чтобы Россия изменила свою позицию по этому вопросу".

Он призвал Дедова "передать возражения Ирана против содержания совместного заявления России и Организации сотрудничества стран Персидского залива".

"Посол России в Исламской Республике подчеркнул, что Москва уважает территориальную целостность Ирана, и сказал, что в ближайшее время сообщит об этом в Москву", - говорится в сообщение иранского МИД.